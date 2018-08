Perearst: simulante on meil vähe

Kindlasti on sel suvel rohkem haiguslehti, sest kuuma ilmaga on inimesed rohkem koos ja nii levivad ka viirushaigused, rääkis Kivimäe perearstikeskuse perearst Karmen Joller tänases Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Viimastel nädalatel on ettevõtete juhid kurtnud meedias, et sel suvel on ootamatult paljud töötajad võtnud haiguslehe. Lennufirma Nordica pidi seetõttu hiljaaegu ära jätma mitu lendu. Ehitusfirma Astlanda Ehitus OÜ juht kurtis aga Postimehele, et ühtäkki kipuvad ehitajad selga ära tõmbama või põlve nikastama.

Kuigi täpne haiguslehtede statistika tuleb haigekassast, on Joller pidanud lähikuudel tõesti rohkem haiguslehti välja kirjutama. "Meil on küll rahvasuus nimetus külmetushaigused, aga tegelikult külmetamine ja külm ei põhjusta haigestumist, vaid ikka viirushaigused. Kui külmal ajal hoiavad inimesed rohkem siseruumidesse, siis tegelikult teevad nad seda ka kuuma ilmaga. Seetõttu on need niinimetatud külmetushaigused levimas ka praegu," rääkis arst.

Mida aga perearstid teevad selleks, et vältida haiguste simuleerimist? "Arsti ja patsiendi vahelise suhtluse alus on alati usaldus. Kui inimene ütleb, et ta on haige, siis meie usume teda. Võib-olla vanglaarstid ei usu alati, aga perearst ikkagi usub oma patsienti," märkis Joller. Kui aga vahel on tõesti näha, et mõni inimene võtab põhjendamatult haiguslehti, siis rakendatakse Jolleri kinnitusel juba karmimaid meetmeid.