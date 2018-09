Taani ajakirjanik: Danske summad on üüratud

Ainult tellijale

Allan Rajavee 04. september 2018, 15:34

Taani ajalehe Berlingske ajakirjanik Eva Jung on Danske rahapesu juhtumit pikalt uurinud.

Danske uurimisraportist selgunud 30 miljardit dollarit, mis liikus väidetavalt ühe aasta jooksul läbi panga Eesti filiaali, on täiesti üüratu summa, kommenteeris Financial Timesis avaldatud artiklit Taani ajalehe Berlingske uuriv ajakirjanik Eva Jung Äripäevale.

Eile kirjutas Financial Times, et sõltumatu juurdlus tuvastas, et Danske panga Eesti filiaali kaudu liikus ainuüksi 2013. aasta jooksul läbi ligi 30 miljardi dollari ulatuses Venemaalt ja mujalt endisest Nõukogude Liidust pärit raha.

"See võrdub umbes 64 miljoni Taani krooniga ühe kliendi kohta aastas, mis on tohutud summad," lisas Jung, kes on Danske rahapesuskandaali uurimisega juba pikalt tegelenud.

Jungi sõnul on raske ette kujutada, et mitte keegi pangas polnud selliste summade liikumisest teadlik. "Danske Banki rahapesuskandaalist kujuneb nüüd tõenäoliselt suurim, mida Euroopa on kunagi näinud," märkis Jung.