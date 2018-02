Börs: kahesuunaline liikumine

Neljapäeval alustasid Ühendriikide aktsiaindeksid tugevalt, kuid ei suutnud lõpuks ühiselt finišijoont ületada.

Dow Jonesi indeks tõusis 0,66%, liikudes 24 962 punktile. S&P 500 väärtus suurenes 0,1%, 2703 punktini. Nasdaq Composite oli ainus langeja, vähenedes 0,11% ning peatudes 7210 punkti tasemel. Neljapäeva alguses rusus börse hirm, et USA 10-aastase tähtajaga riigivõlakirjade tootlus võib varsti kerkida üle märgilise 3% piiri, kuid päeva teises pooles said aktsiaturud rahulikumalt hingata, sest siis jäid võlakirjad liikuma 2,92% lähistele.

Börside neljapäevase taastumise üks põhjuseid oli St. Louise föderaalpanga presidendi James Bullardi antud intervjuu telekanalile CNBC, milles too andis mõista, et USA keskpanga praegune neljaosaline intressimäärade tõstmise kava on tema meelest liiga järsk. Tema sõnadele järgnenud vaimustus vaibus küll päeva jooksul, kuid hoidis siiski ära taaskordse börsilanguse.