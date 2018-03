Tselluloositehas on monstrum minevikust

Olen selles mõttes ka ettevõtjana Tartu Ülikooli prorektor Erik Puuraga nõus - tänapäeva tööstus ei saa enam eeldada, et luuakse kohalikku keskkonda kahjustav lahendus ilma selge avaliku huvita sellise negatiivse mõju talumiseks. Siinjuures tuleb arvestada mitte ainult protsessi ideaaltingimusi, vaid ka neid olukordi, kui mingi osa tehnoloogiast tõrgub. Töösturina võin kinnitada, et ta ikka aeg-ajalt tõrgub. See on ka üks põhjus, miks meie oleme puidu väärindamise ahelas traditsioonilistel keemilistel protsessidel põhinevad tselluloosi tootmise lahendused enda jaoks välistanud.

Kuid lisaks keskkonnaaspektidele on ka teisi probleeme. Tselluloositööstuse võimekus puitu väärindada on väga madal. Tselluloosi tootmisel kasutatav Krafti protsess on loodud puidust vaid tselluloosi eraldamiseks, mitte puidu terviklikuks väärindamiseks. Samuti võib ju öelda, et tegelikkuses on puidule kõige kõrgema lisandväärtuse andmine tikkude tegemine, kuna mõne grammi puidu eest saab küsida mitukümmend senti. Kui vaadata, kui palju see tihumeetri kohta teeb, siis on see super lahendus, sest lisandväärtus on sadades kordades. Aga kas tegelikult ka on?

Oleme revolutsiooni alguses

Mina olen seisukohal, et maailm on biomassil põhineva biotehnoloogia ja materjalitöötlemise revolutsiooni alguses ja selle revolutsiooni keskmes on idee, et uue põlvkonna tehnoloogilised lahendused peavad looma kõigile puidus olevatele komponentidele olulise lisandväärtuse. Sellest ideest lähtuvaid tehnoloogiad arendatakse hoogsalt ja need tehnoloogiad on selle kümnendi lõpuks tööstuslikult rakendatavad (kui hästi läheb, saame ühe demotehase ka Eestis paari aastaga valmis). Tegelikkuses saavad sellest ka kõik tänased suured tselluloositootjad aru, et täna rakendatav tselluloosi eraldamise tehnoloogia on minevik ja kui vaadata Skandinaavia suurte tööstuste teadus- ja arendussuundi ja eelarveid, siis raha läheb uutesse biotööstuse lahendustesse. Seda isegi olukorras, kus uued tehnoloogiad õõnestavad nende olemasolevaid meeletuid kapitaliinvesteeringuid.