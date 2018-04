Palgatöö kui vaesuslõks?

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Ettevõtja, investor ja endine pokkerimängija Madis Müür leiab, et ka palgatöö puhul pole tegemist riskivaba sissetulekuga, ning loetleb põhjuseid, miks ettevõtlus kiiremini finantsvabadusse viib.

Mõlemat pidi on võimalik finantsiliselt vabaks saada. Nii erialase karjääri, ettevõtluse kui ka vahepealsete variantidega. Ise sain ka erialase karjääriga. Töötasin end pokkerit mängides üles, säästsin ja panin piisavalt kõrvale. Ettevõtlusega on lihtsalt kiirem.

Oled sa üheksast viieni palgatööd teinud kunagi?

Ma ei ole kunagi tööl käinud. Kunagi keskkooli ajal sai jalgpallikohtunik oldud.

Eelmise buumi ajal tegelesin ka investeerimisega, aga seal hävisin majandussurutise ajal. Siis töötasin end pokkeris üles, kui eesmärgid said täidetud, alustasin pokkerikoolitamisega. 2016 lõpus panin selle kinni ja olen investeeringutest elatunud.

Ettevõtlus vs. palgatöö – mis on ühe eelised teise ees?

Palgatöö puhul on lihtsam. Saad kitsamatele oskustele panustada, neid arendada ja üles töötada. Paljud on nii väga headeks professionaalideks saanud.

Ettevõtluse puhul on võimalik see teekond oluliselt kiiremni läbida. Teenistuse lage põhimõtteliselt ei ole ja nii palju kui tööd sisse paned ja ette võtad, nii palju ka tagasi saad.

Miks inimesed ei hakka ettevõtjaks?

Kõikidele ei sobi ettevõtlus. See nõuab esimestel aastatel väga suurt tööd, 60–80 tundi nädalas. Paljudele see ei sobi ja sellist elu ei taheta. See on ka küllaltki stressirohke, pead kogu vaba aja mõtlema ainult tööst.

Palgatöö puhul on teistmoodi – keskendud enda tugevuste arendamisele, mida tööjõuturul vaja on, ja pakud seda väärtust oma tööandjale ja klientidele.

Tihti joodetakse emapiimaga sisse, et palgatöö on riskivaba, aga ka seal võib kõike juhtuda. Samas palgatööst võid majanduskriisis ilma jääda, ettevõtet saad ise suunata...

Täiesti nõustun, see on müüt, et ettevõtlus on oluliselt riskantsem kui palgatöö. Kui vaadata palgatöötaja riske, siis teenistuse lagi tuleb kiirelt ette, samas kaotada on ikka palju. Palgatöötajana sul on üks tööandja, ettevõtjana võib sul olla mitmeid kliente. Üldiselt ei pea ettevõtlus palgatööst riskantsem olema.

Kumb on sulle rohkem tulu toonud, kas investeerimine või ettevõtlus?

Praegu on suht võrdne seis, sest eelmise buumi ajal sai hävitud. Nüüd olen küll viimase kolme aasta jooksul kasumis. Eelmises buumis kaotasin ligi 100 000 eurot. Kokkuvõttes on summad nii investeerimise kui ka ettevõtluse puhul sarnased.

Eelmisele krahhile läksin kogenematuna suhteliselt suure võimendusega vastu.