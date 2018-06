Töötukassast saab töökassa

Töötukassa nõukogu kiitis heaks juhatuse esimehe Meelis Paaveli ettepaneku muuta töötukassa nimi töökassaks, viimane sõna selles jääb riigikogule.

„Nimevahetuseks on aeg küps, sest viimastel aastatel on töötukassa tegevussuunad ja sihtrühmad märksa laiemaks muutunud, kuid nimi kirjeldab ikka veel vaid üht võimalikku etappi inimese tööelust,“ ütles töötukassa nõukogu esimees Toomas Tamsar. „Nõukogu otsustas ühehäälselt, et töötukassa võiks edaspidi kanda nime Töökassa,“ lisas Tamsar.

Nimemuutus on kavade järgi õigustatud, sest lisaks töötute abistamisele kuulub töötukassa teenuste hulka ka töötavate inimeste toetamine, tööturul liikumise soodustamine ja noorte suunamine tööjõuturul.

Töötukindlustusmakse määrad, mis aastaid on püsinud samal tasemel, vaadatakse üle augustis.