Eestis on kõrge ettevõtete asutamise aktiivsus

Eestis asutatud ettevõtete arv ületas eelmisel aastal mäekõrguselt lõunanaabrid Läti ja Leedu, selgub SEB ettevõtlusbaromeetrist.

SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen näeb selle peamiste põhjustena ettevõtluskeskkonda, iduettevõtete ökosüsteemi ning väljarännet.

Kui 2017. aastal asutati Eestis 21 947 ettevõtet, siis Leedus 11 378 ja Lätis 10 094 uut ettevõtet ning koondnumbrites ületab Eesti oma lõunanaabreid Baltikumis seega pea kahekordselt. Oma rolli mängivad Eesti puhul e-residentide ettevõtted, mida on viimastel aastatel asutatud kokku üle 5000.

Lisaks atraktiivsele ettevõtluskeskkonnale ja hästi arenenud iduettevõtete ökosüsteemile võib Baltimaade erineva ettevõtlikkuse taseme põhjusena näha ka demograafilisi protsesse.

„Kui Eestis on väljaränne pidurdunud ning paljud varem lahkunud on leidnud tee tagasi kodumaale, siis Lätis ja Leedus on väljaränne paraku endiselt terav probleem ja seda eelkõige noorte haritud inimeste seas. Ning just nemad on eelkõige need, kellel on julgust ja ambitsiooni võtta riske ning asutada uusi ettevõtteid,“ sõnas Leppänen.