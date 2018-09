Danske laseb Kopenhaagenis liugu

Ainult tellijale

Danske Banki rahapesuskandaal on saatnud panga aktsia Kopenhaagenis langusse, mille lõppu veel ei paista.

Põhjala pankade aktsiate hinnad on tõusnud pärast 2007–2009 finantskriisi muljetavaldavalt, näiteks Swedbanki aktsia hind üle kümne korra. Tipud on need aktsiad teinud eri aegadel – mõni 2015. aastal, mõni 2016. aastal ja mõni mullu, aga praegu on kõik graafikute põhjal otsustades väikeses korrektsioonitsüklis. Kuid kui mõne teise panga aktsia paistabki piirduvat kerge korrektsiooniga, siis Danske Banki aktsia langus on viimastel nädalatel väga suure hoo üles saanud.

Analüütikud kärbivad sihte

Allasõidule lisavad peale rahapesuskandaali uudiste hoogu ka analüütikute viimased kommentaarid ja hinnasihi kärped. Nii on Bloombergi küsitletud analüütikute keskmine hinnasiht kukkunud mulluse 275 Taani krooni juurest 242 kroonini septembris.

Näiteks kirjutasid Societe Generale'i analüütikud septembri alguses klientidele, et Danske Bank on "liiga kuum, et seda käes hoida". Uudisteagentuur Bloomberg vahendas aga analüüsifirma Kepler Capital Marketsi analüütiku Robin Rane'i arvamust, et ta "viskab rätiku ringi" ega soovita oma klientidel enam Danske aktsiat osta.

Peamiselt häirib analüütikuid ebaselgus skandaalis. Pole isegi kindel, kui suure summa eest kokku on ülekandeid uurimise all – mõni meediaväljaanne räägib koguni 150 miljardist dollarist – ja kui suur hulk sellest tegelikult rahapesuks osutub. Juhtumis ei ole selget nähtavust, kurdavad Handelsbankeni analüütikud, samal ajal kui Simon Madsen Jyske Bankist kutsub skandaali "mustaks kastiks".

Danske enda uurimine pole veel lõppenud, ka Taani ja Eesti ametivõimude uurimiste lõpuni on alles pikk maa, seega ei saabu juhtumisse "nähtavust" niipea.

Trahv Dansket jalust ei raba

Teine küsimus on, et mida skandaal Danskele endale kaasa toob. Kui palju peab pank näiteks trahve maksma? Ses suhtes on analüütikud täielikult eri meelt. Mõni ennustab, et trahvid võivad ulatuda kuni 700 miljoni euroni, mis on väga suur summa.

Hiljuti otsustas Taani parlament hakata arutama ka eelnõud, mis kümnekordistab rahapesu eest saadavad trahvid. Danske juhtumit see ei puuduta, vaid on pigem mõeldud hoiatuseks järgmistele rahapesuhuvilistele.

Danske Banki rivaali Nordea analüütikud peavad rahapesu eest viimastel aastatel kasvanud karistusi ja trahve Danskele halvaks uudiseks, kuid leiavad samas, et vaevalt Dansket üle 50 miljoni Taani krooni suuruse summaga trahvitakse. See on ümberarvutatult aga 6,7 miljonit eurot ehk napp üks protsent Bloombergi küsitletud analüütikute ennustatud maksimummäärast. See summa on praegust aktsia hinnalangust vaadates ammugi juba hinna sees, seda arvavad ka Nordea analüütikud.

Trahvid tulevad Societe Generale'i analüütikute sõnul ilmselt nii suured, et on pangale tasku järgi – mõeldagu kas või BNPP, Barclay'si, RBSi trahvidele.

Aktsionärid ja kliendid lahkuvad

Trahvidest täbaram teema on mainekahju – mitu suurinvestorit ei taha enam Danskega seotud olla. Näiteks teatas Swedbank hiljuti, et kärpis Taani konkurendi välja oma n-ö fookusportfellist ja asendas selle suurema panusega Nordea panka ja Rootsi investeerimisettevõttesse Investor AB.

Taani kõrgema haridusega inimeste pensionifond MP Pension (Pensionskassen Magistre & Psykologer), millel on 127 000 liiget ja millel on üle 17 miljardi euro investeeritud vara, teatas suvel, et Danske on nüüd fondi mustas nimekirjas.

Suur Taani fondivalitseja ATP, mille valitsetava vara maht ületab 100 miljardit eurot, on aga väga rahulolematu Danske juhatuse tegevusega. "Nad oleksid pidanud tegutsema märksa varem, tunnistades selle juhtumi tõsidust koheselt," ütles Bloombergile ATP kommunikatsioonijuht Stephan Ghisler-Solvang.

Danske juurest ei lahku mitte ainult investorid, vaid ka kliendid. Poole aastaga on pank kaotanud Taanis 28 000 eraklienti, näitas suvine Taani küsitlusfirma Voxmeter uuring. "Paljud vastajad ütlesid, et nad on rahulolematud Eesti rahapesujuhtumiga," rääkis Reutersile Voxmeteri tegevjuht Christian Stjer. Samas ütles Danske kõneisik Reutersile, et pank klientide lahkumist ei täheldanud, vaid registreeris hoopis kuue kuu jooksul kontode hulga suurenemise 900 võrra.

Suvel teatas aga Islandi ettevõtja David Helgason, kes on ühe Taani kuumima idufirma Unity Technologiesi asutaja, et kolib kõik oma raha Danskest välja põhjusel, et "tunneb jälestust panga tegevuse vastu Eestis".

Investoreil tuleb skandaali lõppu oodata

Et aktsionäride ja klientide lahkumine pangast skandaali ettekäändeks tuues on tõenäoliselt alles käimas, ei julge keegi praegu eriti aktsiale ostusoovitusi jagada. Ilmselt ei peata aktsia allamäge ka Danske raport rahapesu uurimise kohta (mis avaldatakse järgmisel kolmapäeval, 19. septembril) ega panga tegevjuhi Thomas Borgeni lahkumine (keskmine tõenäosus Borgeni jätkamise kohta on analüütikute seas juba alla 40%).

Danske aktsia ainus lootus on praegu proþektorite kiirtevihust minema pääsemine. Selleks on vaja kiiresti lõpetada uurimine ja vahetada välja juhtkond – kui just taanlasi ei soosi see õnn, et finantsmaailmas lahvatab uus ja hullem skandaal, mis kiirtevihu endale tõmbab.

Kevadest saadik allamäge liuelnud ING aktsia on näiteks viimastel päevadel nina ülespoole pööranud. Pangagrupp sai oma trahvid kätte, andis finantsjuhile Koos Timmermansile kinga ja aktsia hinna langus peatus.