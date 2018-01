Jätame maksuvaba tulu arvestamise maksuametile

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Viimastel kuudel on üksteise järel lahvatanud, kadunud ja siis uuesti lahvatanud erinevate elanikkonnagruppide hädakisamullid uue tulumaksuseaduse ümber, kirjutab Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Tõsi. Tegemist on keerulise, aeganõudva ja, mis veel hullem, aasta läbi tähelepanu nõudva seadusega. Kui palju ma siis ikkagi järgmisel kuul teenin, mis mu tulumaksuvaba määr on, kas ma pean tööandjale teatama mingitest muutustest ja üleüldse. Liiga suur osa tööealise elanikkonna ärkvelolekuajast on juba läinud selle tulumaksu-arvestamise-jamale mõtlemisele ja sellest lugemisele meedias. Kurb, sest teemaga tegelemine rahvamajandust ei kasvata, lisaväärtust Eestile ei too.

Mis oleks, kui arvestaks kõigile Eesti maksukohustuslastele tulumaksuvabastuseks null ja laseks maksuametil arvutada järgmisel kalendriaastal tulude deklareerimise ajal, kellele tagastada mingi kogus raha ja kellele mitte?