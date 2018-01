Palka saab see, kes julgeb küsida

Tõsi, palk ei tohiks olla ainus motivaator ametikohale kandideerides. Kõige enam peaks inimest motiveerima töö ise. Ent siiski on enamikule meist palk määrava tähtsusega, sest raha on see, mis määrab suuresti meie valikuvõimalused elus.

Seega, kes muu peaks endale õiglast palka küsima, kui mitte meie ise? Tööintervjuu on kahepoolne protsess ja hea ettevalmistus suurendab võimalusi palgaläbirääkimistel edukas olla. Reaalne palk saab enamasti olema allapoole palgaootust.

Kui naised alustavad läbirääkimisi 27% väiksema palgasooviga, siis lõpptulemus saabki olema madalam kui meestel. Tuleb julgeda küsida endale väärilist palka, olenemata soost.

Mõttemaailm, kus naine küsib tagasihoidlikumat palka seetõttu, et ta on naine, võiks jääda minevikku. Seda on lihtne öelda ja keeruline ellu viia. Palgaläbirääkimisteks tuleks end ette valmistada ja uurida oma valdkonna ja positsiooni keskmist palganäitajat.

Oluline on välja tuua, millised on sinu tugevused ja väärtus konkreetsele tööandjale. Kui me naistena ei hinda oma kogemusi, ei küsi õiglast palka ning ei seisa enda eest, jääme palgalõhe mõistes kauaks Euroopa esirinda.