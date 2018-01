Jätke tankistid rahule

Ettevõtte loomisega kaasneb ootus käituda äripartneritega ausalt, eetiliselt ja jamadeta hakkama saada. Sageli käib see üle jõu, sest kummuli vajunud firmad rajanud inimesed lükkavad need sobiva summa eest tankistide või likvideerijate õlule. Nendele on see vaid emotsioonitu rahateenimine. Nii et mõistan inimlikult ka nende motiive. Kerge raha kerge tööga. Viltu vaatavad pilgud ei loe, juriidiliselt on kõik ometi hästi. Ja töö nagu iga teinegi, eks. Nii nad kostaks. Sama lugu on labasemat sorti tankistidega.

Seega, riik: võta pahatahtlikud juhid ette ja lükka tankistid tagaplaanile! Aga vaid korraks, sest nad on ainult grammi võrra vähem süüdi. Leidub lihtsameelseid, kuid need, kes laovad oma nime taha kümneid võlgadesse uppunud tegevuseta firmasid, on seda vaevalt. Neil on lihtsalt sama rahulik olemine kui põgeneval juhil. Samas raha kaotanud võlausaldaja rollis näeksid nad mõlemad olukorda täiesti teise nurga alt.