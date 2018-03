Ahti Heinla: Uberi õnnetus on jahmatav

Ahti Heinla 23. märts 2018, 14:03

Uberi isesõitva auto õnnetus on tehnilises mõttes üsna jahmatamapanev, isegi veel rohkem kui mõni nädal tagasi Tallinnas juhtunud Smartlynxi lennuõnnetus, kirjutab Technologiesi juht Ahti Heinla.

Olukord oli tehnoloogia jaoks väga "lihtne". Kuigi inimsilmale tundub pardakaamera videost, et jalakäijat polnud pimedas eriti näha, siis enamik isesõitva auto anduritest näevad pimedas sama hästi kui valges. Samuti, auto ei pidurdanud isegi siis, kui jalakäija oli otse auto ees ja ka pardakaamera videos väga hästi näha.

Niisiis, Uberi tehnoloogia kindlasti on suuteline selles olukorras jalakäijat märkama ja paremini käituma - ning tõenäoliselt on ka tuhandeid kordi seda edukalt teinud. Tõenäoliselt oli auto ees oleva takistuse peale pidurdamine lausa kõige esimene turva-abinõu, mille nad oma autole programmeerisid. Starshipi robotitele küll oli, ning ma olen kümneid kordi meie robotile ette hüpanud, et vaadata, kuidas ta kohe pidurid blokki lööb.

Miks siis see Uberil antud juhul ei töötanud? On ainult kaks reaalset varianti.