Kasutagem andmeid andekamalt

Jättes kõrvale kohemaid peale kippuva miks-alles-nüüd-küsimuse – sest andmete mitmekordne küsimine on tõesti ettevõtjate aastatepikkune mure – mööname, et statistikaameti kujundamisel andmeagentuuriks võiks sügavam mõte olla küll. See, et andmeid päritakse neilt, kellelt andmeid kogutakse, vaid üks kord, on esmane ja elementaarne.

Teine ja mitte sugugi vähem tähtis on aga andmete analüüsimise võimekus. Andmete olemasolu ja hulk ei ole enam iseenesest ju tänapäevastes kontekstides mingi väärtus. Kui küsimus on, miks nad neid andmeid koguvad, ja vastus on: sest nad saavad! – siis on ilmselt midagi valesti.

Aga meie tahame muidugi teada, kas see 11 miljonit eurot ümberkorralduste peale on ikka hästi kulutatud raha. Kui palju ministeeriumi analüütikuid siis ikkagi tööturule muid kohti taotlema jõuab, kui kõik targad pead statistikaametis suuri tegusid teevad?

Statistikaamet võiks muidugi ollagi nullbürokraatiaprojekti see lüli, kes võtab ära kõik aruandlusvalud ja jagab targalt analüüsitud andmeid kõigiga, kes neid oma tööks vajavad ja küsida oskavad. Ent kust reformi peale kuluvad miljonid kokku hoitakse, pole seni kahjuks teada.

Senimaani pole nullbürokraatia projektil küll kahjuks säravaid vilju ette näidata ja selle taustal ei julge toimetus statistikaameti reformimise asjus ette ülearu optimistlik olla. Pigem on bürokraatia vähendamise eesmärk kippunud saama uute komisjonide, töörühmade ja muude kogenemiskohtade loomise ajendiks. Või siis asjaomaste endi, lugeja huvides lühendatud kokkuvõttes: “Lähtuvalt ministrite nullbürokraatia komisjoni kohtumise [...] ühisest otsusest, et nullbürokraatia projektiga on vaja jätkata, teeme valitsusele ettepaneku pikendada rakkerühma tööd 2018. aasta lõpuni.”