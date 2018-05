GDPR – ingel või koll?

Ainult tellijale

Kehtima peaksid sellised reeglid, mille asjus on olemas teatud ühiskondlik kokkulepe. Isikuandmete kaitse määruse puhul on see küsitav, kirjutab advokaat Martin Mäesalu.

Optimism kaob kiiresti, kui saab selgeks, et seaduse rakendamiseks vajalik keskmine kommentaar vähem kui tuhandele leheküljele tavaliselt ei mahu ning veel mõne aasta eest kohtas sageli valdkonna advokaatide kirjutisi, mis kurtsid, et reeglid on kohati üsna ebaselged. Euroopa Komisjoni uuema aja trend nõuda üha enam ökonomeetrilisi analüüse muidugi arusaadavust ning etteennustatavust süvendanud ei ole. Sellise printerivaenuliku ja Exceli-mahuka kõrgpilotaaži kõrval on samas praktikas üsna tavalised just kaasused, kus ettevõtja ei teagi, et ta võib olla midagi rikkunud. Näiteks, et erialaliidu vahendusel ühist muret arutades on tulemiks kahtlustus keelatud infovahetuses või et ta on hoopis turgu valitsevaks ettevõtjaks.

Iseenesest on selge, et kõik reeglid ei saagi olla lihtlausetega ega alati lihtsad, eriti uute valdkondade reguleerimisel. Samas peab siis küsima, kas vaatamata huvitavale teemale on reeglit üldse või konkreetselt sellisena vaja. Iga intellektuaalselt huvitava seadustiku tulemina peab keegi neid reegleid ka rakendama. Kusagil on inimesed, kes nüüd veedavadki aega mobiiliäppidele uusi tingimusi kirjutades, millega tuleb iga kord telefoni avades viis või kuus korda nõustuda. Seda, kas tegemist on aja ning ressursside parima kasutusega, ei küsi eriti keegi. Selle kõrval kipub ununema ka arusaam, et kehtima peaks reeglid, mille asjus on olemas teatud ühiskondlik kokkulepe. Kas see näiteks iga GDPR-i osa puhul on nii on selgelt küsitav?