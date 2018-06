Riigireformi pall on poliitikute väravas

Ainult tellijale

Ettevõtjate riigireformi algatus ja Eesti 200 liikumine annavad märku, et aeg on Eesti riigijuhtimise süsteem üle vaadata ning poliitikutel on kohustus otsustada, kas nad on valmis seda protsessi õigusriigile kohaselt läbi viima, kirjutab ajakirjanik Priit Pokk.

Erinevad liikumised ja mingil määral ka poliitikud on ühe riigireformi teemana tõstatanud parlamendi tuleviku. Ajendid on erinevad – kes tahab riiki õhemaks viilida, kes soovib sissepääsu riigi juhtimisse ilma oma eraelu ohvriks toomata, kes ihkab taastada võimude tasakaalu. Alustades riigi reformimist just riigikogust, näitab see eeskuju mugavustsoonist välja liikumisel.

Eesti on kasvanud täiskasvanuks ning mitmed aktiivsemad ühiskonnaliikmed on jõudnud järelduseni, et olemasolevaga ei saa rahul olla, seega tuleb ennast ehk riiki reformima hakata.

Üha enam on nii informatsioon kui ka mõjujõud koondumas täitevvõimu kätte. Riigikogu mõjukus on aja jooksul ahenenud, mis võib kujuneda ka ohuks demokraatiale. Emotsionaalselt toetab seda mõtet 90ndatest pärit romantism, kui poliitiliselt oli võimalik rohkem õhinapõhiselt ära teha.

Tänapäeval kulub proportsionaalselt tunduvalt rohkem auru formaalsustele ning diletantide tiivad kärbitakse kiirkorras. See on osa riigi professionaliseerumisest ning sellest, et riik on justkui „valmis saamas“, mistõttu on vähenenud parlamendi atraktiivsus avaliku võimu teostamisel.

Kirvega või kahepealiseks

Riigireformijatest ettevõtjate liikumise sümboltähendusega pakkumine oli läheneda esiteks kirvemeetodiga – võtta saba ära ja vähendada liikmete arvu. Laiemalt aga muuta riigikogu töökorda paindlikumaks. Seni paistab, et pakutud mõtted on toetunud tugevalt Jüri Raidla ettevõtlikkusele, mis varasemalt laiemat avalikkuse toetust pole leidnud.

Eesti 200 vastus sellele oli Kristina Kallase sõnutsi muuta töökord selliseks, mis võimaldaks osakoormusega riigikogu töös osalemist ehk et ei peaks täielikult hülgama oma senist kutsumust. Osa saadikutest peaksid olema ka alalised poliitikud, mis sisuliselt tähendaks kahekojalist parlamenti. See suundumus võiks elavdada poliitikat ja meelitada rohkem aktiivseid inimesi selles osalema. Vähemalt teoreetiliselt on tervitatav, kui riigi tüüri juures on inimesed, kes suudavad näidata õiget suunda ilma erasektori arengut ülemäära koormamata.

Kahekojalise parlamendi mõte pole uus – 2009. aastal idanes „Minu Eesti“ mõttetalgutelt sarnane ettepanek ka põgusalt avalikkuse silme all, kuid peagi selgus, et pinnas polnud piisavalt soodne.

Sõltumatuse ringmäng

Riigireformi probleemkomisjon uuris möödunud aasta lõpus fraktsioonide käest, mis nende arvates tuleks riigikogu töös muuta. Nenditi, et ei tohi taganeda oma rolli kaitsmisest ehk hääbuda vaikselt. Arutati, kuidas teha nii, et riigieelarve vastu võtmisel poleks riigikogu kummitempel – praegusesse protsessi on sisse kodeeritud, et midagi riigikogus muuta pole võimalik.

Iga aasta tehakse küll hulgaliselt muudatusettepanekuid, kuid nende realiseerumine on tihtilugu kaduvväike, kuna süsteem on paigas. Pakuti välja, et riigikogu võiks riigipiruka küpsetamisel olla juba varasemalt kaasatud protsessi, mitte ei peaks leppima formaalsusega.Pea iga aasta tõstab pead idee suurendada riigikogu võimekust läbi selle, et saadikutel oleks assistent. 2009. aastal võeti isegi vastav eelnõu vastu, kuid masu tõttu taganeti sellest kiirkorras. Vaja oleks rohkem ekspertiisi, kuid nagu 2009. pakutud versioon märkis, siis kolmandiku saadikupalgaga seda sisse osta pole võimalik. Assistendi võimaldamine pole kõige optimaalsem lahendus ning on vähepaindlik.

Parim ülevaade saadikuil

Üks variant on kaotada näiteks kuluhüvitised, sest nendega kaasneb iga-aastaselt tsirkus ning mõttetu paberimajandus. Selle raha saab jaotada kaheks – see osa, mis on mõeldud kohvi ja küpsiste jaoks, lisada saadiku palgale, kes siis ise sellega edasi opereerib.

Ülejäänu aga eraldada n-ö päris töö tegemiseks, milleks kuluhüvitised osaliselt ka juba mõeldud on. See annab saadikutele juurde sõltumatust ning isiklikku vastutust. Sisuliselt oleks saadiku käsutuses fond, millega kas siis oma tunde järgi palgata endale assistent või lühiajaliselt ekspert või ühise eesmärgi nimel panna teiste saadikutega rahad kokku, et edendada mõnda algatust või vastupidiselt tõmmata pidurit valele asjale.

Lõppkokkuvõttes on parim ülevaade olukorrast ikkagi neil, kes on süsteemis sees ehk saadikutel. Täpselt samamoodi on võim olukorda muuta just nende samade inimeste käes. Erinevad liikumised on elektrit õhku paisanud, aeg näitab, kas impulss kohale jõuab. Peagi saabub riigikogus suvevaheaeg ehk oleks see ka saadikute jaoks parim aeg suvise kodutööna mõtiskleda, milline võiks olla enda töö tulevikus.