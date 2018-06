Energiaturul kogub jõudu suvaõigus

Kavandatud elektrituruseaduse muudatuste puhul jääb tunne, et igaks juhuks luuakse kiiresti varuvõimalusi uute tuuleparkide rajamise keelamiseks – praeguseks on ju need olemasolevad tootjad, kel tõepoolest tuulepargi projekt 2016. aasta lõpu seisuga rajamisel oli, kõik seotud kohtuvaidlustega kaitseministeeriumi omavoli vastu. Pole aga sugugi kindel, et ministeerium need vaidlused võidab, ning tekib oht, et äkki sunnikud hakkavadki kunagi ehitama...

Oleme jõudnud olukorda, kus taastuvenergiatootjad on otsinud abi kõigilt Eesti võimudelt, kuid tuge pole tulnud ei seadusandlikult, täidesaatvalt ega senini ka kohtuvõimult.

Lootuses, et Euroopa Liidu aluseks olev õigusriigi (rule of law) põhimõte Eestis on veel midagi enamat kui põhiseaduslik sõnakõlks, oleme pöördunud Euroopa Komisjoni poole – ehk pole kokkumäng sinna veel ulatunud.