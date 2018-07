Miks ma ei suuda keskenduda?

Ainult tellijale

Jaan Aru 25. juuli 2018, 06:00

Minu töös on kõige tähtsam uute ideede, katsete ja lähenemisviiside väljamõtlemine, kuid keeruliseks teeb asja eelkõige mu enda saamatus oma mõttetööle keskenduda, kirjutab ajuteadlane Jaan Aru.

On lihtne mõelda kodust ja lastest, töökaaslaste intriigidest, on lihtne unistada, veel lihtsam vaadata homset ilma, lugeda Donald Trumpi järjekordsete rumaluste kohta. Kuid neetult keeruline on keskenduda sellele, mis minu töös tegelikult tähtis on. Kõige tobedam seejuures on, et ma ise ju tõesti tahan keskenduda just ja ainult tähtsatele asjadele. Miks ma siis ei suuda?

Peamisi põhjuseid on kaks. Esiteks: vaimne töö on raske, sest innovatsioon vajab uute mõttestruktuuride loomist ajus. Ajus uute teadmistekobarate tekitamiseks ei ole juhiseid; millegi uue loomiseks ei ole ega saagi olla sissetöötatud meetodit. Innovatsiooni jaoks tuleb oma enda aju juhtida ja see juhtimine - mõtlemine - on keeruline.

Teine põhjus, miks on raske keskenduda: aju on laisk. Kui võimalik, siis aju võtab rahulikult ja üritab vältida mõtlemist ja pigem teha sisseharjutatud tegevusi. Nende kahe põhjuse kombineerimisel sünnibki inimvaimu paradoksaalsus - inimestel on eriline võime luua midagi uut ja muuta maailma, aga suurem osa inimeste ajast läheb tühiste asjade peale.