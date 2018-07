Diilideta mees

Maailmamajanduse käekäigust sõltuva majandusega riigis nagu Eesti on maailma suurkujude omavahelist põrpimist vaadata eriti nukker, lootust võib pakkuda Donald Trumpi erakordselt kehv läbirääkimisoskus, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul.

Kuid on ka teine vaade: Trump näeb, et rahvarohketel liidrite kohtumistel ei käi tema jõud kõigist korraga üle ja ehk saab ta ka liiga vähe positiivset tähelepanu. Seevastu üksikkohtumistel on ta samasugune nagu iga teine inimene: konflikt ei ole midagi meeldivat.

Diplomaatiliste kakluste praeguses kaootilisuses võib mingite mustrite otsimine tunduda seepärast eriti enesepetlik, kuid üks asi torkab ikkagi silma. USA president Donald Trump mitmepoolsetel kohtumistel ja Trump üks ühele kohtumisel on kaks erinevat inimest. Seda on peetud tema diplomaatiliseks agendaks: saada lahti multilateraalsest maailmast ja asendada see üks ühele kokkulepetega, kus USA kaalukust paremini ellu viia.

Veidi koomiline on praegu maailmas toimuv ka, sest võimalused sündmuste mõjutamiseks on olematud. Karistustollid teksadele ja viskidele, olgem ausad, ei kõla kuigi tõsimeelse teemana ning veel mõne aasta eest oleks selliste tulevikuperspektiivide arutlemine tundunud sama tulutu kui ulmeline.

Ükskõik kellega need kohtumised ei toimu – Põhja-Koreast Venemaani – siis tulemuseks on laia naeratusega Trump, kes rõõmustab võitude üle, mille hinnangud teiste inimeste seas küll lahku lähevad.

Kuuldavasti ei olevat Trump suurem asi diili-tegija. Tema raamatu, tagantjärele paljude eestlaste öökapile tekkinud „The Art of the Deali“ kohta on näiteks öeldud, et selle kirjutanud varikirjanik sai selles sektoris mõõdutundetult hea lepingu.

USA presidenti tuliselt suudelnud Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker võis samuti koju tulles teatada, et sai soovitud kokkuleppe ilma, et oleks pidanud lubama teha midagi, mida juba praegu ei tehta. Äkki on lootust, et Trumpile kehvad kokkulepped päästavad meidki tulevikus negatiivsetest tulemustest.