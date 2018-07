Hallid kardinalid peavad vastutama

Taavi Juul 31. juuli 2018, 12:47

Maksukorralduse seaduse muudatuseelnõu on mõjus vahend võitluses variisikutega, loob eeldused maksulaekumiste paranemiseks ja aitab ennetada maksupettusi, kirjutab rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna peaspetsialist Taavi Juul.

Eelnõu alusel jõustub tuleva aasta algusest muudatus, mille järgi vastutab tegelik juht tekkinud maksuvõla eest solidaarselt maksukohustuslasega. Kehtivas maksukorralduse seaduses puudub võimalus nõuda sisse maksuvõlga isikult, kes ei ole äriseadustiku mõttes juriidilise isiku seaduslik esindaja, kuid kellel on ühingu üle tegelik mõjuvõim ja kes on teinud maksuvõla põhjustanud toiminguid või tehinguid.

Eesti võlausaldajate liidu juhi Marie Rosina Äripäevas ilmunud arvamusartiklis on ilmselt muudatust valesti tõlgendatud või on selle eesmärkidest valesti aru saadud, nagu hakataks vastutusotsuseid tegema kõigi ühingutega seotud isikute suhtes, kelle puhul on kahtlus, et nad võivad olla andnud juhiseid maksukohustust mitte täita.

Raskustes olev ettevõte võib seista valiku ees, kas maksta enne riigile, töötajatele või võlausaldajatele. Üldjuhul on see ettevõtja valik, keda eelistada. Rõhutada tuleb aga, et riigi ees lasuva maksuvõla tasumist on võimalik ajatada ja kokku leppida ajagraafik võla likvideerimiseks. Üldises plaanis ei saa sellisel juhul rääkida ka maksuvõla tahtlikust tekitamisest. See muidugi eeldab, et maksukohustuslane ise näitab üles huvi maksuvõlgnevuse likvideerimiseks ja lahenduste otsimisel.