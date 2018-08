Tegevuspõhine riigieelarve annab eelise

Eneken Lipp 03. august 2018, 08:00

Aastaks 2020 on plaanis Eestis üle minna tegevuspõhisele eelarvele, mis seostab iga euro konkreetse elanikele või asutustele pakutava teenusega, kirjutab rahandusministeeriumi tegevuspõhise eelarve projektijuht Eneken Lipp.

Nii saame rohkem esile tõsta inimeste vajaduste täitmist ja tagada paremate teenuste osutamist. See aitab ka valitsusel paremini saavutada endale seatud eesmärke, kuidas Eesti elu paremaks muuta.

Kuuleme tihti küsimusi: „Kuhu riigi raha kulub? Kas selle raha eest oleks mõistlik teha midagi muud? Kas valitud suund on õige?“ Soovime, et teeksime riigis läbimõeldud ja tuleviku mõju arvestavaid juhtimisotsuseid. Seega tuleb tõsta suutlikkust kasutada ära kogu strateegilise juhtimise ja finantsinformatsioon, et pakkuda valitsusele otsuste tegemiseks korrastatud ning kvaliteetsel andmestikul põhinevat analüüsi ja ettepanekuid.

Tegevuspõhine eelarve seob ressursid tulemustega ja võimaldab neid koos mõõta. Riigis joonistub välja selge eesmärkide ja vastutuse hierarhia ning korrastatakse eelarvega seotud arengudokumentide jaotus. Aastaks 2020 on riigil ligikaudu 20 tulemusvaldkonda, mille raames seatakse üldeesmärgid, ja ligikaudu 60 programmi nende elluviimiseks. Riigieelarve koostatakse programmide kaupa.