Ma tean su salasõna, saada raha!

Veiko Tamm 05. august 2018, 09:00

Internetis talitades tasub olla ettevaatlik ning järgida küberhügieeni reegleid, kuid kõikvõimalikest väljapressijatest ei maksa end heidutada lasta, kirjutab IT ajakirjanik Veiko Tamm.

Kübermaailmas toimub kiire areng ja samamoodi arenevad ka kurikaelad, kes leiutavad aina uusi viise oma sigaduste kordasaatmiseks ning ohvritelt raha väljapetmiseks.

Kuulsad „Nigeeria kirjad“ on juba ajalugu, kuigi eri paigust eri sisuga suure raha meile potsab ka nüüd kirjakasti. Samas kui arvutikasutajate teadlikkus on kasvanud ja naljalt ilma korraliku turvavarata masinat ei leia, on ühtsesse süsteemi liitunud palju uusi liikmeid – nutitelefonid, mängukonsoolid, aina laiemat levikut saavad IoT (internet of things) seadmed jne – ja nende turvaalased kogemused ja oskused on puudulikud, kui mitte olematud.

Sisselülitatud WiFi ja „sinihambaga“ seadmed rahvarohketes kohtades (ühistransport, muusikapeod, ööklubid jm) on kerge saak sigadusi planeerivale kräkkerile – ei taha kasutada häkkeri nime, sest selle all mõeldakse pigem ausaid arvutifanatte.