Rikas Eesti, vaene Eesti

Mida rohkem valimislubadusi erakonnad jagavad, seda rohkem on tunda, et meil on üheaegselt kaks riiki: rikas Eesti ja vaene Eesti. Vahepealset varianti ei ole, leiab ajakirjanik Eliisa Matsalu.

Reformierakond hõikas äsja välja oma keskse valimislubaduse – 500 eurot maksuvabalt kõigile, astmeline tulumaks kaob. Loomulikult on see teoorias kena lubadus, mis peaks meeldima nii madala- kui ka kõrgepalgalistele, sest pisike taskuraha tulumaksuvaba tasuna laekuks iga kuu igaühe taskusse, olgu palk 600, 1200 või 2500 eurot. Keskerakondlased, sotsiaaldemokraadid ja paljud niisamagi poliitikast huvitujad on pannud Reformierakonna lubadusele selge diagnoosi: seisavad rikkurite eest. Justkui see peaks paha asi olema.

Sotsiaaldemokraadist tervise- ja tööminister Riina Sikkut ütles, et reformierakondlased seisavad sellise lubadusega vaid 10% kõige rikkamate inimeste eest, kes teenivad alates 2100 eurot kuus. See on palganumber, millest praeguse süsteemi järgi enam tulumaksuvaba miinimumi pole. Sikkut küsis, kas tõesti on kõige jõukamad inimesed need, kes maksusoodustust vajavad. Olen nõus, et suuremapalgalistelt on veidi imelik kuulda nurinat selle üle, et praegune süsteem võtab neilt iga kuu maksimaalselt umbes 40 eurot ära. Paraku on Sikkut ära unustanud, et praegune tulumaksuvaba miinimum hakkab vähenema juba 1200 euro suurusest brutopalgast, mis on madalam kui praegune keskmine palk. Aga ikkagi on vaja öelda, et näe, meie seisame vaesemate eest, teised ainult rikaste eest. Demagoogia.

Sotsid keskenduvad seekord valimistel vanuritele ja hooldekodudele teemadele. Isamaa keskendub tõenäoliselt pensionireformile. Keskerakond veel passib – kuulab ära, mida keegi teine lubab ja siis vastandab end neile. Sama teeb Eesti 200, EKRE vastandumistest ma ei taha isegi rääkida. Ometigi on juba näiteks peale majandusministri Kadri Simsoni Reformierakonna maksuplaani laitnud ka keskerakondlane Mihhail Korb, kes ütles samuti, et see on rikastele suunatud. Kas üle 1200 brutopalgana teeniv inimene on rikas?