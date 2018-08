Andke üürnikule kindlust juurde

Ainult tellijale

Inimeste soovi oma kodu ostmiseks kannustab tagant ebakindlus üürikorteris, äkki ei olegi paremaks käekäiguks vaja suure osamakse ja null-sissemaksega pangalaenu, vaid paremaid reegleid, mis kaitseks vahelduseks ka üürnikke, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul.

Keskerakonna valimislubadus anda igale perele abikäsi isikliku kodu soetamiseks on kaasa toonud üksjagu kriitikat, aga olulist punkti ühiskonnas see kindlasti puudutab. Aga kui riigihalduse minister Janek Mäggi hüppab džotile ja kinnitab, et kodu soetamine on üha raskem ja toob kaasa perelisa edasilükkamise, siis võiks hoopis küsida, miks noor pere, mille ruumivajadus ette teadmata, üldse endale kodu hankima ruttab.

Olles ise Kredexi noore pere kindlustusega korteri soetanud, võin kinnitada, et probleem on üürituruga. Enne oma kodu ostmist tuli läbi käia terve rodu kortereid ning sellega kaasnev ebakindlus ei tee ühegi perekonna und rahulikumaks.

Juttu, nagu oleks üüriturg üürniku poole kaldu, on tulnud kuulda varsti juba kümme aastat, aga üürnikel on sellest oma arvamus. Vaevalt sisse kolinud ja korter müüakse maha, aastakese sees elanud ja üür tõstetakse suvalisse kõrgusse, sellele lisaks veel omanikud, kes kaugelt liiga tihti tahavad sul söögituppa piiluda.