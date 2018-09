Estcoin kui hüpe kiviaega

Ainult tellijale

Eestil on üks natuke piinlik probleem ja selle probleemi nimi on Estcoin, kirjutab ajakirjanik Jaanus Vogelberg.

Oleme pikka aega hoolsalt kultiveerinud e-riigi mainet ja kiidelnud idufirmadele soodsa regulatiivse keskkonnaga. Praegu möllava krüptobuumi tingimustes on aga loodud kuvand meelitanud Eestisse suurel hulgal mündipakkumisi ehk ICOsid. ICOd kaasavad väga palju raha ja on innovatiivsed, aga firmad kipuvad hätta jääma reaalsete toodete loomisega. Kõik märgid viitavad sellele, et suure hulga inimeste riskiisu on olnud veidi liiga suur ja investeeringud lähevad kardetavasti mahakandmisele.

Kuigi tark raha enam ICOdesse ei liigu, ei möödu endiselt nädalat, kus ei tuleks teadet mõne järjekordse Pärnu maantee kontorisse registreeritud ettevõtte plaanist kaasata miljoneid dollareid või eurosid rahvusvaheliste investorite raha. Tõsi, finantsinspektsioon on teatud aktiivsust näidanud. Näiteks Nordcoin Mining OÜ plaan müüa osakuid krüptokaevanduses VKG territooriumil jäi ära, kuna firma ei tahtnud võtta õiguslikku riski, et nende token võidakse hiljem väärtpaberiks kvalifitseerida. Siiski peab tõdema – too little, too late.

Mainerisk järjest kasvab