Võta eesmärk tükkideks

Eva-Maria Kangro, psühhholoogiadoktor, muutuste juhtimise konsultant Interim Gene OÜ 22. september 2018, 06:00

Suure eesmärgi lammutamine väiksemateks eesmärkideks on üks IT-valdkonnast pärit agiilse juhtimise võtteid, mis töötab suurepäraselt mistahes eesmärgi saavutamisel, kirjutab Eesti Energia teenindusprotsesside juht Eva-Maria Kangro.

Igal konkreetsel hetkel ei suuda me kunagi 100% ette näha, kas see, kuidas me asju teeme, on kõige tõhusam viis. Agiilselt lähenedes ei looda ühe korraga lõplikku lahendust, vaid arendatakse seda protsessi käigus pidevalt paremaks ehk redisainitakse. Selleks on vaja julgust panna oma ideed proovile, katsetada jooksvalt erinevaid võimalusi ning koguda klientidelt või keskkonnalt tagasisidet. Kui seda teha väikeste etappide kaupa on võimalik riske maandada ja tuvastada vigu juba protsessi alguses.

Elu on näidanud, et ei ole harv juhus, kui projekt saab valmis ning tagasiside käigus selgub, et juba selle alguses on tehtud viga, mis mõjutab lõpptulemust. Agiilse mõtteviisi tunnus on pidev uuenemine protsessi käigus. Vahel selgub, et tõhusamalt tegutsemine tähendab esialgsest plaanist loobumist. See on isiklikul tasandil väga suur väljakutse, sest inimesena ei ole me harjunud ümber mõtlema.

Liigume sprintide kaupa