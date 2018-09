Ainult tellijale

Tugiteenused ei jõua tasuta bussitranspordile järele

Henri Pokk 26. september 2018, 06:00

Suvekuud on näidanud, et tasuta transpordi idee inimestele meeldib ning paljude jaoks on see ringi liikumiseks tänuväärt võimalus. Nüüd oleks aeg teenus inimestele võimalikult mugavaks vormida, kirjutab Go Busi logistik Henri Pokk.

Tasuta transpordi on Eestis eriti hästi vastu võtnud Lõuna-Eesti elanikud. Nii Tartumaa, Valgamaa kui ka Kagu ühistranspordikeskuse haldusalas sõitvad bussid on tihti koormatud ning nõudlus on suurem, kui tellija ehk riik oleks kunagi ette osanud näha. Bussiettevõttena oleme olukorras, kus soovime inimesi hästi teenindada ning oleme andnud ühistranspordikeskustele teada soovist vahetada väiksemad bussid suuremate vastu. Lahenduste leidmisel seavad aga piirangud jäik riigihangete seadus ning rahapuudus. Ühistranspordikeskustel on tavaliselt liinivõrgu tihendamiseks ette nähtud 10% lisavahendeid, kuid sellest ei piisa olukorras, kus reisijate arv on kasvanud 30–35%. Vahel on majanduslikult otstarbekam asendada väiksem buss suuremaga, mitte tekitada samale kellaajale paralleelliini. Kohalikul ühistranspordikeskusel peaks olema võimalus lisaks liinivõrgu korrigeerimisele muuta lihtsamalt ka lepingutingimusi, et tagada inimestele mugav, õigeaegne ja kvaliteetne ühistransporditeenus. Siiani sõidab Eestimaal liine, mida kasutab sõltumata tasuta sõidust ainult väike hulk inimesi. Neile on need liinid äärmiselt olulised, kuid sellistel marsruutidel pole mõtet praktiliselt tühja bussi sõita. Näiteks Põlvamaal oleme teinud ettepaneku katsetada sõiduauto kasutamist kahel maakonnaliinil, kus sõitjate arv bussis ei ole juba ammu ületanud kaheksat reisijat. Jäiga riigihangete seaduse tõttu ei ole me aga suutnud ühistranspordikeskusega mõlemale poolele aktsepteeritava lahenduseni jõuda, kuna sõiduauto kasutuselevõtt tähendaks automaatselt sissetuleku vähenemist.