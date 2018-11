Aeg lisahüvede pakettidelt tolm pühkida

Konkurentsivõimelist palka tuleb maksta niikuinii, kuid ettevõte saab töötajat motiveerida ka läbimõeldud lisahüvedega, kirjutab HKScan Estonia personalidirektor Relika Rohtoja.

Erakordselt kõrge hõivemäär, sellega kaasnev tööjõukriis ja palgaralli on pannud juhid küsima, mida nende ettevõttel on ikkagi töötajatele pakkuda ja miks inimesed peaksid just nende juurde tööle tulema.

Minu kogemus tööstusettevõtetes näitab, et palkadega meelitamine ei ole jätkusuutlik strateegia. Tööstuses on sama piirkonna ettevõtetes tavaliselt üsna sarnane palgatase ja konkurentsivõimelist palka pead sa maksma niikuinii. Küll aga on võimalik olla atraktiivne, pakkudes töötajatele ka tegeliku lisandväärtusega hüvesid, nagu näiteks tasuta transport ja soodustus toidult. Need on hüved, mis annavad töötajatele reaalse kokkuhoiu ja mida nad tõesti hindavad.

Muidugi on need hüved ettevõttele kulukad, kuid kui nende pakkumine on strateegiline otsus, siis see võib ennast ära tasuda. Näiteks meie tagame töötajatele bussid, mis toovad neid kogunemispunktidest tehasesse ja viivad pärast tagasi. See on vajalik ja kasulik, kuna see annab meile võimaluse leida töötajaid ka väljaspool oma asukohamaakonda. Lisaks oleme leidnud ka võimaluse hüvitada töötajatele suurema osa lõunasöögi maksumusest – supi saavad töötajad kätte 10 sendiga ja prae alates veidi üle ühe euro.