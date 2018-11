Muutes ennast, päästame maailma

Näitame, kuidas on võimalik muutuda ühest maailma saastavamast riigist teistele eeskuju näitavaks maaks, kirjutab IT-ettevõtja ja Eesti 200 varivalitsuse loodusvarade kaitse ja väärindamise minister Jaak Laineste.

Jaak Laineste võitis eelmisel Eduka Eesti konkursil esikoha ja 10 000 eurot artikliga "Taome äpid reaalmajanduseks". Foto: Andras Kralla

2015. aasta Pariisi leppega suutsid riigid suurte probleemidega otsustada, et kliima soojenemine hoitakse „kindlalt alla 2 °C, soovitavalt 1,5 °C juures“. Tänavune valitsustevahelise kliimamuutuste nõukogu (IPCC) eriaruanne, mis koondas enam kui 6000 uurimust, tõi välja, et oht loodusele ja inimkonnale on palju suurem, kui varem arvati. Näiteks kui 1,5 °C soojenemisel kaotab 6% putukaliikidest enam kui poole oma elukohtadest, siis 2 °C soojenemisel on kadu juba mitu korda suurem: 18%. Täiendavalt kogevad 420 miljonit inimest rekordkuumust ja paljud neist peavad põgenema oma elukohast, mis muutub põllumajanduse ja elamise jaoks kõlbmatuks.

Just tööstusriikide põhjustatud kliimamuutus on juurpõhjuseks poliitilistele probleemidele ja pagulasprobleemile nii Lähis-Idas kui ka Aafrikas. Need on vaid mõned kliimamuutuse negatiivse mõju näited eesootaval sajandil. Sealjuures – kui jätkub senine trend, näitavad mudelid sajandi lõpuks juba 3 °C soojenemist. Senised pingutused on olnud jätkuvalt ebapiisavad.

„Lahendused, et kliima soojenemist piirata 1,5 °C raames, nõuavad kiireid ja kaugeleulatuvaid muudatusi energia, maakasutuse, linnakeskkonna, taristu (sealjuures transport ja ehitised) ja tööstuse valdkonnas. Need süsteemsed muudatused on enneolematus skaalas ja nõuavad emissiooni olulist vähendamist kõikides valdkondades, laia lahenduste valiku portfelli ja oluliselt suuremaid investeeringuid,“ loeme IPCC aruandest. See ei tähenda, et meil puuduvad valikud: aruandes pakutakse välja mitmesuguseid positiivseid stsenaariume. Üks äärmus on oluline majandustegevuse piiramine süsinikuheitme minimeerimiseks. Teise plaani kohaselt ei ole tootmist vaja oluliselt vähendada, aga siis tuleb kompensatsiooniks rakendada uusi lahendusi – eelkõige arendada bioenergeetikat koos süsiniku kogumise ja salvestusega (BECCS). Viimane nõuab väga suuri ja riskantseid investeeringuid, vastav tehnoloogia on alles loomisel.