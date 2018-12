Miks me tahame keskkonnaga arvestavaid riigihankeid?

Keskkonnahoidlikud ja sotsiaalselt vastutustundlikud riigihanked on eluliselt vajalikud meile kõigile ja aeg oleks seda teadvustada, kirjutab MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise eestvedaja Kristina Mänd.

Kristina Mänd Foto: Erakogu

Suured asjad ei sünni ainult impulsi mõjul, need sünnivad paljude omavahel seotud ja kokku toodud väikeste asjade järgnevusena. Nii arvas ja maalis Vincent van Gogh. Nagu kunstis, nõuavad suured muutused poliitikas, ühiskonnas ja majanduses muutusi väikestes asjades meie käitumises ja nõudmistes – näiteks vastutuse võtmine selle eest, mida me valime, ostame, kasutame või toodame. Ostud on meie väärtushinnangute pikendus ja seepärast on oluline, kuidas me rahaga ümber käime.