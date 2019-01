Kuidas ühisrahastada kultuuri?

Kui riiklikud rahastamismudelid ei aita, tuleb olla leidlik, et väiksemate projektide kõrval oleks võimalik teha suurem arenguhüpe, kirjutab Tartu Uue Teatri juht Raul Oreškin.

Raul Oreškin. Foto: Gabriela Liivamägi

Tartu Uus Teater alustas eelmisel hooajal ühisrahastuskampaaniaga, mille eesmärgiks oli maja, kus me praegu rentnikuna tegutseme, erasektorilt välja osta, et seda oma äranägemise järgi teatrikeskuseks arendada. Tänaseks on kokku kogutud 322 186 eurot, mis on 96% eesmärgist. Kõige julgemates unistustes me muidugi lootsime, et suudame oma toetajad üles leida, aga märksa realistlikemates plaanides olime arvestanud, et kogume kokku vaid poole summast. Ka sellisel juhul oleksime lugenud kampaania edukaks.