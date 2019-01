Tööohutuse tagamine muutus lihtsamaks

Aasta algusest kehtima hakanud uuenenud töötervishoiu ja tööohutuse seadus kaotab mitmed ajale jalgu jäänud nõuded ning muudab seaduse rakendamise lihtsamaks, kirjutab sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna nõunik Eva Põldis.

Eva Põldis. Foto: Erakogu

Eesti tööealine elanikkond väheneb ja vananeb ning seetõttu on üha suuremaks väljakutseks hoida inimesi tervena tööl ja ennetada töövõime vähenemise tõttu tööturult väljalangemist. Töökeskkonnal on oluline mõju inimeste tervisele ja heaolule. Seetõttu oleme võtnud ette töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kaasajastamise, et muuta seaduse nõuded selgemaks ja lihtsamini rakendatavaks ning tühistada mitmed ajale jalgu jäänud ning ebaselged töökeskkonna nõuded.