Mis päästab majanduse, kui töökäsi napib?

Kui inimesi napib, peab kasvama tootlikkus, kuid selle kasv on arenenud majandustes viimasel kümnendil hoopis tugevalt aeglustunud. Erandiks pole ka Eesti – kuid just tootlikkusest sõltub meie lähiaastate majanduskasv, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Tööjõunappus on majanduskasvu piiramas nii siin kui mujal maailmas. OECD riikides on töötus alanenud madalaimale tasemele alates 1980ndast aastast. Eestis on töötus küll veidi kõrgem eelmise buumi madalpunktist, kuid tööga hõivatud rahvastiku osakaal on ajaloolise rekordi löönud ammu ja küündib nüüd kõige kõrgemate sekka kogu Euroopa Liidus. Isegi kõige optimistlikumat stsenaariumit uskudes, saab lisanduva tööjõu panus majanduskasvus olema edaspidi napp. Seetõttu peaks jätkuva arengu nimel paranema oskus olemasolevaid ressursse paremini ära kasutada ehk majanduskeeli tootlikkus.