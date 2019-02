Aja surnuks löömise sektor on aina atraktiivsem

Igal aastal lähevad miljardid käiku selleks, et inimestel oleks mõnusam oma aega raisata. Mida see mõtlevatele inimestele tähendab, selgitab SEB Panga privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

SEB Panga privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel. Foto: Erik Prozes Jaga pilti:

Netflix kulutab aastas keskmiselt pool Eesti riigi aastaeelarvest ehk 6 miljardit USA dollarit originaalse sisu tootmiseks. Globaalne mängusektori käive on suurem kui kino- ja muusikasektori omad kokku ja moodustab sadu miljoneid dollareid. Meelelahutussektor ei ole ajaloos kunagi olnud nii mitmekesine ja investorile atraktiivne kui praegu. Meelelahutuskirg tõmbab oma arengusse tohutuid ressursse, kiirendab tehnoloogilist arengut ning turgutab inimeste niigi kõrgeid ootusi muu meelelahutuse hulgas mängu-, kino- ja muusikasektorile. Meelelahutus hõlmab ka terveid valdkondi ja määrab neile oma mängureeglid: pangandus olgu nunnu ning kulude analüüs mänguline. Telefonikasutus olgu rõõmustav ja emotsionaalselt meeldiv.

Seega: tingimusel, et lähiajal ei juhtu globaalset katastroofi ja/või sajandi suurimat majanduskriisi, tundub, et oma raha investeerimine meelelahutussektorisse on üks targemaid samme, mida ette võtta. Ärge piirake oma fantaasiat – sobida võib kõik, mis vaba aja veetmisega seotud on, alates kaameratootjast GoPro kuni molekulaarköögini. Sest ka toit on paljudele oluline meelelahutus. Heale investorile on see aga tugev trend, mis minu hinnangul veel niipea ei vaibu, kuna on näha, et selles ühiskonnas ei taha keegi täiskasvanuks saada.

Allikas: SEB Panga blogi