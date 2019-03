Teeme Eestist Euroopa Ränioru!

Eestist idufirmade kauakestva kasvulava tegemiseks peame koolides õpetama programmeerimist ja ettevõtlust ning idufirmasid toetama informeerituse suurendamise ja seadusandlusega, kirjutab arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis eAgronomi asutaja Stenver Jerkku.

Stenver Jerkku. Foto: erakogu

Maailma suurimast start up'ide uuringust Global Startup Genome Research survey 2017 tuli selgelt välja tendents: tugeva ja kasvava idufirmade ökosüsteemiga linnad kihutavad eest ära nendest, kus see on nõrk. Miks see nii on?