Ratas valetab piinlikult halvasti

Jüri Ratas võiks endale välja mõelda paremad valed, miks ta ise Reformierakonna asemel koalitsiooni kokku panema hakkas, leiab Äripäeva ajakirjanik Eliisa Matsalu. Praegused sõnavõtud tekitavad lihtsalt piinlikkust.

Äripäeva ajakirjanik Eliisa Matsalu. Foto: Andras Kralla

„Täna on kaheksas päev pärast valimisi. Olukord ühelt poolt pärast valimisi on keeruline. Teiselt poolt on valimiste võitja Reformierakond teinud olukorrast ka väga heitliku olukorra. Keegi minu arvates peab Reformierakonnale initsiatiivi näitama ja seda ka Keskerakonna juhatus täna teha otsustas,“ vastas Jüri Ratas esmaspäeval Äripäeva küsimusele, miks nad alustasid koalitsioonikõnelusi EKRE ja Isamaaga.