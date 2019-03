Investeeringu eest võiks anda suurema sisserändekvoodi

Riik võiks suurendada ettevõtjatele sisserändekvooti investeeringute eest teadus- ja arendustegevusse ja lisakategooriana näiteks kutseharidusse, kirjutab arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis ettevõtja Peeter Kungla.

Peeter Kungla

Kui on käes valimised, on see eriline, võiks öelda, et lausa imede aeg. Kõikidele probleemidele on leitud lahendus, kõik saab paremaks. Kõigi meie kohale prognoositakse peatselt saabuma selget helesinist taevast ja sealt sajab paks sularahavaip üle kogu maa. Nii kordub see iga nelja aasta tagant: mis parata, loodus on tsükliline. Vahetub vaid probleemipüstitus – mida on vaja teha selleks, et marjamaale jälle lähemale saada.