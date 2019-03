EKRE avas mu südame mustale

See on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) teene, et suhtun siinmail elavatesse mustanahalistesse nüüdsest sõbralikumalt ja lahkemalt, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Katariina Krjutškova.

Äripäeva ajakirjanik Katariina Krjutškova. Foto: Andras Kralla

Egiptusest pärit Ahmed rõõmustab, kui astun tema tagasihoidlikusse restorani Liivalaia tänava serval. Eelistan vürtsiseid maitseid, mistõttu toob Ahmed köögist terava tomatikastme – see mekib lihaga oivaliselt. Naudin mitmekesiseid võõramaalaste restorani maitseid, sest paljas kartul ja kaste tüütavad kiiresti.