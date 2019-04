Kuidas teha 1 + 1 suuremaks kui 2

Miks riik igal aastal üle 200 ettevõtte rahvusvahelisele messile viib? Sest kohaolek on enesestmõistetav. Arukas on jõud ühendada, kirjutab EASi rahvusvahelise müügi valdkonnajuht Elar Ollik.

Elar Ollik Foto: Erakogu

Ärimessidel osalemine on paljudes sektorites rahvusvaheline standard. Näiteks Milrem Robotics on alates 2015. aastast osalenud kõikidel suurematel kaitsetööstuse messidel. Järjepideva kohalolekuga on nad välja teeninud usalduse ning leidnud häid koostööpartnereid. Praegu ütlevad nad, et kui mõne olulise messi vahele jätaks, siis tekiks paljudel küsimus, et mis küll Milremiga juhtus. Kohalolek võtmesündmustel on iseenesestmõistetav.