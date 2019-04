Mis kasu saime 15 aastast Euroopa Liidus?

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Foto: Raul Mee

Eestil täitub 1. mail Euroopa Liidu liikmena 15 aastat. See on piisavalt pikk aeg, et hinnata Euroopa Liidu siseturul osalemise kasu meie majandusele, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Samas on seda ka keeruline teha, kuna Eesti on kogu taasiseseisvunud olemise aja olnud avatud majandusega riik ning seetõttu on siseturul osalemisest ja Euroopa Liidu riikidega majandussuhete arendamisest saadud kasu raskem eraldada.