Kinnisvara väärtus on vaataja silmis

Sageli näevad müüja, ostja ning pank objekti hoopis erinevast vaatenurgast. Maakleri ülesanne ongi erinevad nägemused õiglaseks tehinguhinnaks kokku viia, kirjutab Marknor Kinnisvara kutseline maakler Karin Soome.

Karin Soome Foto: Erakogu

Teate küll seda vana mõistujuttu, kus kolm pimedat satuvad kokku elevandiga, keda nad pole kunagi varem kohanud, ning püüavad teda hiljem kirjeldada. Üks haarab londist ja teeb järelduse, et elevant on nagu madu. Jalga uuriv kirjeldab teda kui puud. Kolmas leiab elevandi saba ja teatab, et elevant sarnaneb nöörile.