Lähisuhtevägivald on kõikjal, õpime seda märkama ka tööl

Reklaamiagentuur Cosmpol Deviant Productions tegevjuht Sass Henno õpetab oma essees, kuidas ära tunda vägivaldset kolleegi, kuidas märgata ohvrit ja kuidas kahtluse puhul sekkuda.

Sass Henno. Foto: ERIK PROZES

Olen nii palju viimaste aastate jooksul lähisuhtevägivallast kirjutanud, et see ei tule kellelegi enam üllatusena. Mu lapse ema loeb kommentaare ja heidab siiamaani turvakaalutlustel ette, et sellega nii paljusid inimesi ärritan. Ja ilmselt on ka aja küsimus, mil mu kolmeaastane poeg ütleb siiralt: „lähisuhtevägivald“, kui keegi küsib, mis tööd issi teeb. Tegelikult pole see minu töö. Vaid meie kõigi oma. Sinu ka.