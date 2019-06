Jaanus Vogelberg: art of the deal ehk kuidas vähem makse maksta

Valitsus otsustas Christopher Nolani filmile "Tenet", st rahvusvahelisele filmikompaniile Warner Bros. eraldada 5 miljonit eurot. Kultuuriminister Tõnis Lukas põhjendas, et kui säärast kingitust ei tehtaks, valiks filmikompanii mõne teise riigi. See tähendab, et Warner Bros. tegeleb sisuliselt maksuturismiga ja Eesti riik neile maksuerisuse loomisega, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Jaanus Vogelberg.

Christopher Nolani filmi "Tenet" võtted Tallinna linnahalli juures. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Riik loodab samas, et maksumäära alandamine toob lõppeks riigieelarvesse või laiemalt ehk "sotsiaalmajanduslikult" Eestile rohkem raha. See hüpotees on majandusteaduses tuntud kui Lafferi kõver – maksumäära röövellikult kõrgele tõstmine võib riigi sissetulekuid hoopistükkis vähendada. Näiteks käivad eestlased maksuturistidena Läti piiri taga alkoholi järel, mida mingil põhjusel peetakse "ebapatriootlikuks".