Ülo Kivine: Eesti äri sundvalik on eksport

Eestis on liiga palju aktiivseid ettevõtjaid, eriti piima- ja puidutööstuses, mistõttu tuleb senisest paremini kasvatada ekspordivõimekust, kirjutab Tere ASi ja Farmi Piimatööstuse ASi juhatuse esimees Ülo Kivine.

Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine. Foto: Toomas Huik / Postimees / Scanpix

Eesti ei ole mitte kinnisvara või sisetarbimise maa, vaid tööstusmaa. Tööstus veab Eesti majanduskasvu, meie majandusaktiivsus on oluliselt suurem, kui Eesti võimalused loomuomaselt on. Meil on puudu töökätest, meil on puudu turust, meil on palju alakasutatud võimekust toota. Tootmist piiravadki tööjõu ning turu puudus.