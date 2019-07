Henri Vaher: muutub pangandus, muutuma peavad ka ettevõtted

Aastaid kasutusel olnud ärimudeliga ei ole võimalik alati jätkata, kui keskkond, milles toimitakse, on väga palju muutunud, kirjutab Swedbanki ettevõtete panganduse ja rahapesu tõkestamise valdkonna juht Henri Vaher.

Henri Vaher Foto: Äripäev

Miks pangad esitavad oma äriklientidele nii palju küsimusi? Miks on ettevõtete kontosid suletud? Ärimehed kurdavad, et nad ei mõista, mis on pankade otsuste taga, sest nad on 20 aastat samamoodi oma äriasju ajanud ja kõik oli ju korras. Mis nüüd järsku juhtus?