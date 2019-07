Malcolm Fitzsimons: miks lennud hilinevad?

Laias laastus jagunevad hilinemised kaheks: lennukite tehnilise hoolduse ja valmisolekusse seadmisega seotud küsimused ning ettenägematud asjaolud nagu ekstreemsed ilmastikuolud, muudatused lennuliikluses jne, kirjutab SmartLynxi tehnikadirektor Malcolm Fitzsimons.

Malcolm Fitzsimons Foto: erakogu

Kuivõrd lennunduses on kõik väga täpselt ja detailselt ajastatud, võib iga väiksemgi puudus kaasa tuua viivitusi ja ebameeldivusi nii reisijatele, lennufirmadele kui ka lennujaamadele. Enne lennuki õhkutõusmist peab meeskond lennuki tehnilise seisukorra vastavalt kohustuslikele protseduurireeglitele üle vaatama. Automaatne vigade tuvastamise süsteem annab puudustest märku nn punaste lipukestega ja sellisel juhul võite kuulda meeskonnalt teadet, et süttinud on mõni veast märku andev tuli. See tähendab, et vea märguannet tuleb kontrollida ja enne seda lennuk väljuda ei saa. Kuigi selliseid tehnilisi tõrkeid esineb harva, võib see siiski kaasa tuua tõsiseid muudatusi lennugraafikus, mis mõjutab ka teisi lende.