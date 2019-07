Heli Tiirmaa-Klaar: internetti ähvardab paralleelse õiguse oht

Küberruum on läbi põimunud erinevatest huvidest ja tegutsejatest. Uue ajastu diplomaatide roll on tagada riikide vastutustundlik käitumine ja teha kõik selleks, et globaalne internet ei lõheneks, kirjutab Eesti küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatiline esindaja Heli Tiirmaa-Klaar.

Heli Tiirmaa-Klaar. Foto: Erakogu

Pole küsimustki, et meie majanduse ja ühiskonna digitaliseerumine jätkub lähiaastate jooksul hoogsalt. Samamoodi pole küsimust ka selles, et sama kiiresti või isegi kiiremini kasvavad küberohud. Interpoli sõnul on üks uusi trende küberkuritegevuses küberkuritegevuse teenused (crime-as-a-service), kus kliendid saavad pretensioonide korral isegi klienditeenindusse helistada ja öelda, et nende tellitud häkker ei teinud piisavalt head tööd konkurendi süsteemide ründamisel. Küberkurjategijate teenuseid kasutavad üha rohkem ka riigid oma õõnestustegevuses, tehes eriti raskeks esialgse tellija tuvastamise ja rünnakutele reageerimise.