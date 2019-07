Volinik Mariya Gabriel: tänasest taltsutame netihiide

Miks otsustas Euroopa Liit hakata 31. juulist reguleerima selliste ettevõtete nagu Google, Apple, Facebook ja Amazon kauplemistavasid? Sest see on ettevõtjate ja tarbijate huvides, et ärimudelid ei kahjustaks meie väärtusi, ühiskondi ja julgeolekut, kirjutab Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel.

Mariya Gabriel. Foto: Mauro Bottaro

Ettevõtjad saavad tänu veebiplatvormidele tuua tooted ja teenused hiirekliki kaugusele. Tarbijad omakorda saavad kasutada uuenduslikke lahendusi, mis muudavad puhkusemajutuse ja ühisauto kasutamise mitte ainult kiireks ja odavaks, vaid ka lihtsaks.