Kuidas üleöö edu saavutada ja harjumusi muuta

Kujuta ette, et oled ruumis, kus sinu ees laual on jääkuubik. Ruumis on –5 kraadi ning suu kaudu hingates näed selgelt oma hingeauru. Jääkuubik laual näeb välja just sobiv, et sellega head värskendavat jooki jahutada. Ja siis hakkab ruumis vaikselt soojemaks minema …

Raimo Ülavere Foto: Andres Haabu

–4 kraadi. –3 kraadi. Jääkuubik sinu ees seisab endiselt sama koha peal. –2 kraadi. –1 kraad. Midagi pole muutunud, hingeauru tuleb ikka, jääkuubik seisab. Ja siis on ühtäkki ruumis 0 kraadi. Jääkuubik sinu ees hakkab sulama. Kui siiani ei teinud jääkuubik teist nägugi, siis nüüd toob ainuüksi 1kraadine samm kaasa järsu muutuse jääkuubiku olekus.