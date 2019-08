Neeme Korv: koalitsioon püsib ühel kindlal põhjusel

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE liit püsib hoolimata kiibitsejate torgetest ning põhjuse leiab peaministripartei siseilmast, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Jüri Ratas tänavu jaanuaris Keskerakonna valimiskonverentsil. Foto: Konstantin Sednev / Postimees / Scanpix

Asjaolu, et Keskerakonna eri allhoovused on status quo’ga üsna rahul, annab ühese vastuse neile, kes ootavad lähiajal valitsuse vahetust. Mis sellele viitab? Keskerakond on küll kaotanud toetajaid, kuid samal ajal on Jüri Ratas esimehena enda selja taha toonud hääleka rühma staažikaid keskerakondlasi, kes omal ajal toetasid Savisaart. Selles seltskonnas on emotsioonid ja pragmatism lihtsas tasakaalus: võimuga kaasnevad hüved.