Tõnu Mertsina: ettevõtetel tuleb kohaneda muutuvate oludega

Ettevõtetel, kes ei suuda kulusid, sealhulgas tööjõukulusid, käibe- ja lisandväärtuse kasvu eelseisva aeglustumisega piisavalt kohandada, seisavad ees keerulised ajad, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Tõnu Mertsina. Foto: Eiko Kink

Ettevõtete sektori käive suurenes selle aasta teises kvartalis aastases võrdluses 6% ning selle aasta esimesel poolaastal on käive kasvanud 7%. Kuigi käibe kasv on eelmise ja üle-eelmise aastaga võrreldes aeglustunud, võib seda jätkuvalt heaks tulemuseks pidada. Sisenõudlus on jätkuvat tugev ning aitab kaasa siseturule orienteeritud tegevusalade käibe kasvule.